Dritto e Rovescio Giuseppe Cruciani umilia l' attivista rossa | ko tecnico

L’hobby di Giuseppe Cruciani? “Blastare” gli attivisti di sinistra. In studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 si diverte a sottolineare le ipocrisie della giovane Francesca, assai vivace nella sua critica alla guerra. «Lei è mai andata davanti all’ambasciata iraniana a incatenarsi per protestare per i diritti umani? Lei è un’attivista, io faccio un altro mestiere, lei non è mai andata all’ambasciata iraniana, perché a lei della popolazione iraniana non importa assolutamente nulla, la sinistra non può parlare. Poi si può discutere sull’intervento americano, giusto o sbagliato, le conseguenze, gli obiettivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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