Dramma nel salernitano 28enne trovato morto al Varco Cilentano | si indaga

Un giovane di 28 anni, residente a Capaccio Paestum, è stato trovato senza vita nel pomeriggio nel territorio di Varco Cilentano, nel salernitano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa morte improvvisa. La comunità si trova a fronteggiare un momento di tristezza e incertezza, mentre si attende l’esito degli accertamenti.

