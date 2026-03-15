Il fine settimana in Lombardia è stato segnato da intense precipitazioni, tra neve e acquazzoni che hanno interessato Milano e le altre zone della regione. Dopo giorni di maltempo, le previsioni indicano ora una tregua che segnerà la fine dell’inverno, offrendo qualche speranza di stabilità nei prossimi giorni. La situazione meteorologica ha coinvolto diverse città, lasciando dietro di sé strati di neve e strade bagnate.

Milano, 15 marzo 2026 – Non è stato un weekend facile, dal punto di vista meteorologico: la Lombardia è stata flagellata dal maltempo in questo ultimo fine settimana d’inverno. Se in pianura si sono registrati forti acquazzoni, in montagna è tornata la neve. Ma da domani tutto cambia. Quello che possiamo aspettarci, infatti, a partire da lunedì 16 marzo, è una temporanea rimonta dell'anticiclone che favorirà il ritorno del sole con temperature diurne che torneranno ad aumentare sfiorando i 20 gradi in pianura. Mercoledì, poi, secondo gli esperti di 3BMeteo, giungerà aria più fredda da Est con conseguente calo termico per un impulso instabile che porterà instabilità soprattutto al Sud e sul versante adriatico, mentre in Lombardia il tempo si manterrà in prevalenza asciutto per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni del tempo Milano e Lombardia, dopo la neve e gli acquazzoni arriva la tregua di fine inverno

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