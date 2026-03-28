Il 18 aprile il centro storico di Benevento subirà un cambiamento significativo con l’apertura di un nuovo progetto annunciato da SamnEAT. Dopo aver comunicato i piani di espansione e di consolidamento nel territorio, l’azienda ha deciso di sorprendere la comunità locale con questa iniziativa che trasformerà l’aspetto del quartiere storico. La data segna un passo importante per le future attività previste.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver delineato i piani di crescita e l’ambizione di radicarsi nel territorio beneventano, SamnEAT annuncia un appuntamento che promette di segnare l’inizio di una nuova era per la città. La data da segnare sul calendario è il 18 aprile, ma dimenticate le solite presentazioni formali. Le luci del centro storico, la sera del 18 aprile, faranno da cornice ad un evento inedito. Non sarà un semplice lancio commerciale, ma un movimento, un’energia che attraverserà le vie più antiche della città per presentare l’anima di SamnEAT alla cittadinanza. “Vogliamo che i beneventani sentano che SamnEAT non è solo un servizio, ma parte integrante del tessuto urbano”, dichiara Ivo Pacelli, CEO di SamnEAT. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dopo l’annuncio dell’espansione, Samneat prepara una sorpresa per Benevento: il 18 aprile il centro storico cambierà volto

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