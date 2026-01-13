Lite in centro storico a Perugia sfregia il rivale con una coltellata al volto | condannato

Un uomo di 30 anni tunisino ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per aver ferito con un coltello un rivale nel centro storico di Perugia. La vicenda, che ha coinvolto diversi reati, si è conclusa con un accordo tra le parti. La condanna riflette l’attenzione delle autorità locali a garantire la sicurezza nel cuore della città.

Un trentenne tunisino ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per aver sfregiato al volto un uomo e una serie di reati commessi nel centro storico di Perugia.L'imputato, difeso dall'avvocato Donatella Panzarola, è stato giudicato con il rito abbreviato davanti al giudice.

