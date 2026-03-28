Domenica 29 marzo, due giorni dopo la fine dell’allerta meteo iniziata mercoledì, i venti torneranno a soffiare da nord nel territorio trentino. La fase di attenzione, che si è protratta fino al venerdì precedente, si conclude con il ritorno di condizioni di vento forte. La situazione meteo viene monitorata dalle autorità competenti, che forniscono aggiornamenti continui sulla situazione.

Domenica 29 marzo, a due giorni dalla fine dell’allerta meteo, che è durata fino a venerdì 27 marzo, i venti riprenderanno a soffiare da nord. Lo hanno comunicato i meteorologi della Provincia di Trento che in una nota sottolineano che “seppur con intensità inferiore a quella dei giorni scorsi, specie nelle valli orientate in direzione nord-sud, le raffiche potranno risultare localmente superiori a 50-60 chilometri orari”. Questo fenomeno si chiama “shallow föhn”. I venti si attenueranno al mattino di lunedì 30 marzo per tornare a intensificarsi nelle ore pomeridiane e rimanere costanti fino alla sera di mercoledì 1° aprile. In questa fase si tornerà a parlare di “deep föhn”, il fenomeno meteorologico che ha interessato i giorni dell’allerta gialla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Dopo l’allerta meteo, ancora venti sul territorio trentino

Articoli correlati

Enna, allerta meteo: nuove piogge su un territorio ancora fragile dopo il ciclone Harry. Rischio idrogeologico.La provincia di Enna, insieme al resto della Sicilia, è in allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico.

Allerta meteo arancione, Protezione Civile in allerta a Monreale: tre squadre operative sul territorioMONREALE – In considerazione delle attuali condizioni meteorologiche, l’Amministrazione Comunale ha istituito tre squadre della Protezione Civile...

Altri aggiornamenti su Dopo l'allerta meteo ancora venti sul...

Temi più discussi: Tempesta con venti fino a 100km/h, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindaco; Ciclone in arrivo sull'Italia, allerta meteo oggi: cosa fare; Sardegna, nuova allerta meteo per vento e mareggiate; Maltempo, l'allerta meteo non si ferma: temporali, disagi e scuole chiuse. La lista dei comuni, ecco dove.

Bosa, attivato il Coc dopo lo stato di allerta meteoIn seguito allo stato di allerta per rischio idraulico a valle della diga di Monte Crispu, dopo l’innalzamento dei livelli del fiume Temo registrato da ieri, il Comune di Bosa ha attivato stamattina ... unionesarda.it

Allerta meteo oggi 19 febbraio 2026/ Gialla su Lombardia, Friuli e altre 7 regioni: le previsioniNuova allerta meteo sull'Italia per questa giornata di oggi, 19 febbraio 2026: la Protezione Civile ha diramato un avviso per 9 regioni Dopo un periodo di calma purtroppo solo apparente, torna il ... ilsussidiario.net

Il ministro della Giustizia si rifugia nella sua città natale dopo la sconfitta al referendum - facebook.com facebook

#Golf, arrestato #TigerWoods dopo un incidente in Florida x.com