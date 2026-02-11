Enna allerta meteo | nuove piogge su un territorio ancora fragile dopo il ciclone Harry Rischio idrogeologico

Enna si prepara ad affrontare un’altra ondata di piogge, mentre il territorio già colpito dal ciclone Harry si fa più fragile. Le previsioni meteo annunciano temporali intensi e il rischio di alluvioni cresce, rendendo ancora più difficile la situazione di chi vive in zone esposte a frane e allagamenti. La protezione civile invita alla massima attenzione, perché le condizioni potrebbero peggiorare nelle prossime ore.

Enna sotto allerta: Maltempo e il peso di una fragilità preesistente. La provincia di Enna, insieme al resto della Sicilia, è in allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico. L'avviso, diramato oggi 11 febbraio 2026, fa seguito a previsioni di piogge intense e venti forti previsti per giovedì 12 febbraio, acuendo le preoccupazioni in un territorio ancora segnato dalle conseguenze del recente ciclone Harry. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, monitorando costantemente una situazione che rischia di aggravare le criticità già presenti. Un territorio vulnerabile: le cicatrici del ciclone Harry.

