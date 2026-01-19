Allerta meteo arancione Protezione Civile in allerta a Monreale | tre squadre operative sul territorio

A Monreale, in seguito all’allerta meteo arancione, la Protezione Civile ha attivato tre squadre operative sul territorio. L’Amministrazione Comunale ha predisposto questa misura per monitorare e intervenire in caso di necessità, garantendo la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le autorità locali e le squadre di protezione civile è fondamentale per affrontare le condizioni meteorologiche avverse e tutelare la comunità.

MONREALE – In considerazione delle attuali condizioni meteorologiche, l'Amministrazione Comunale ha istituito tre squadre della Protezione Civile comunale. Il coordinamento degli interventi è gestito dall'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde che aggiorna il Sindaco Alberto Arcidiacono, che sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la percorribilità.

