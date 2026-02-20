È abitualmente frequentato da pregiudicati | il questore chiude un locale per 10 giorni

Il Questore di Agrigento ha deciso di chiudere per 10 giorni un locale di Naro, perché spesso frequentato da persone con precedenti penali. I carabinieri locali hanno effettuato controlli e riscontrato comportamenti sospetti all’interno dell’esercizio. La sospensione della licenza, prevista dall’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, mira a ridurre la presenza di soggetti problematici nel locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai gestori, che ora devono rispettare il provvedimento. La chiusura resterà in vigore fino alla prossima verifica.

Provvedimento adottato su proposta dei carabinieri dopo ripetuti controlli e criticità legate all'ordine pubblico. Richiamato anche un grave episodio avvenuto nel 2022 Chiusura temporanea per un esercizio pubblico di Naro. I carabinieri della locale stazione hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Agrigento ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura dispone la chiusura dell'attività per 10 giorni ed è stata adottata al termine di una serie di controlli effettuati dall'Arma. Secondo quanto accertato, il locale sarebbe stato abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia, tra cui persone già condannate in via definitiva per associazione di tipo mafioso, e teatro di episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine generando situazioni di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.