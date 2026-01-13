Il Questore di Napoli chiude un locale a Bagnoli per 30 giorni | la decisione

Il Questore di Napoli ha deciso di sospendere per 30 giorni l’attività di un locale a Bagnoli, including la somministrazione di alimenti e bevande e l’intrattenimento danzante. La misura si è resa necessaria per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica, in conformità alle procedure previste dalla legge. La decisione mira a tutelare l’ordine pubblico e a promuovere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di intrattenimento danzante di un locale in zona Bagnoli.In particolare, nella notte dello scorso 6 gennaio, un giovane - spiega in una nota la Questura.

Nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato l’Assessore alla legalità del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante pr - facebook.com facebook

