Dopo la partita tra Argentina e Mauritania, terminata 2-1 per gli argentini, si è verificato un episodio singolare: i giocatori mauritani si sono scontrati tra loro nel tentativo di ottenere la maglietta di Messi. L'accaduto ha attirato l'attenzione sui social network, diventando subito oggetto di discussione e condivisione online.

Al termine dell’amichevole tra Argentina e Mauritania, vinta 2-1 dai campioni del mondo in carica, si è verificato un curioso e quasi surreale episodio che ha rapidamente fatto il giro del web. La partita si è accesa già nel primo tempo grazie alle reti di Enzo Fernández, al 17’, e di Nico Paz, autore di una splendida punizione al 32’ che ha firmato il suo primo gol con la maglia albiceleste. Nel secondo tempo spazio anche per il rientro in campo di Lionel Messi, accolto dall’ovazione del pubblico. Quand les joueurs de la Mauritanie se distribuent, à la fin du match, les maillots argentins. pic.twitter.comCXAxXXWGio — Actu Foot (@ActuFoot) March 28, 2026 Il match si è chiuso poi con il gol della Mauritania al 94’ firmato da Lefort Ethmane, ma il finale sportivo ha lasciato subito spazio a un episodio diventato virale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo Argentina-Mauritania, caos tra i giocatori mauritani per accaparrarsi la maglia di Messi

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