I giocatori della Mauritania litigano per la maglia di Messi | caos davanti agli spogliatoi dell'Argentina

Dopo l'amichevole tra Argentina e Mauritania, alcuni giocatori della squadra africana sono scesi in rissa davanti agli spogliatoi per ottenere la maglia dell’attaccante argentino. L’incidente ha causato scompiglio tra i presenti, con alcuni calciatori che si sono spinti e urlati addosso nel tentativo di mettere le mani sul pezzo di stoffa. La scena si è protratta per diversi minuti prima che intervenissero gli staff tecnici.

I giocatori della Mauritania litigano per avere la maglia di Messi dopo l'amichevole con l'Argentina. Caos all'esterno degli spogliatoi e assalto alla Pulce. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Messi e Scaloni avrebbero chiesto all’Argentina di rinunciare alla Finalissima contro la SpagnaDietro alla decisione dell'Argentina di tirarsi indietro ci sarebbero le pressioni di Messi e Scaloni che ricordano il precedente del 2018: hanno... La nuova regola che avrebbe escluso Messi dall’Argentina: riguarda anche il mercato di Parma e NapoliL’AFA cambia le norme sulle convocazioni: stop alla nazionale per i giovani che vanno all’estero senza un contratto pro in patria. Aggiornamenti e notizie su I giocatori della Mauritania litigano... Discussioni sull' argomento Assalto a Messi e balli sotto la curva: l'incredibile serata della Mauritania in Argentina; Dove vedere Argentina-Mauritania in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole; VIDEO - L'Argentina batte la Mauritania, primo gol di Nico Paz; Argentina vs Mauritania - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H. L'ultima di Messi in Argentina? La Mauritania perde e balla, poi i giocatori litigano per la sua maglia VIDEOLa Mauritania perde 2-1 nell'amichevole della Bombonera contro l'Argentina, ma si prende la scena per il comportamento bizzarro di giocatori e staff durante i 90' e oltre. Dall'esultanza al gol allo s ... msn.com È successo al termine dell'amichevole tra Mauritania e Argentina, vinta dall'Albiceleste: quello che contava era solo avere foto o maglia della Pulce #SportMediaset - facebook.com facebook I giocatori della #Mauritania impazziscono tra di loro per la maglia di #Messi: le immagini shock fanno il giro del mondo x.com