I giocatori della Mauritania litigano per la maglia di Messi | caos davanti agli spogliatoi dell'Argentina

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'amichevole tra Argentina e Mauritania, alcuni giocatori della squadra africana sono scesi in rissa davanti agli spogliatoi per ottenere la maglia dell’attaccante argentino. L’incidente ha causato scompiglio tra i presenti, con alcuni calciatori che si sono spinti e urlati addosso nel tentativo di mettere le mani sul pezzo di stoffa. La scena si è protratta per diversi minuti prima che intervenissero gli staff tecnici.

I giocatori della Mauritania litigano per avere la maglia di Messi dopo l'amichevole con l'Argentina. Caos all'esterno degli spogliatoi e assalto alla Pulce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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