A Milano, ogni giorno più di sette donne chiedono aiuto per violenza, con i numeri che si sono raddoppiati dal 2019. Nel 2025, i centri antiviolenza della rete cittadina gestiti dal Comune seguivano 3.864 donne, di cui 2.000 sono state assistite nel corso dell'anno. I dati indicano una crescita costante delle richieste di aiuto legate a situazioni di violenza di genere nella città.

Sono 3.864 le donne seguite nel 2025 dai centri antiviolenza della Rete cittadina coordinata dal Comune di Milano, di cui 2.689 intercettate per la prima volta. Significa che in media oltre 7 donne al giorno, ancora sconosciute alla rete, hanno bussato alla porta. "Negli ultimi sette anni a Milano sono raddoppiate le donne che, di fronte a una violenza subita, hanno trovato la forza e il coraggio di chiedere aiuto", sottolinea l’assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolè dopo la commissione sul tema a cui ha partecipato anche la senatrice del Pd Valeria Valente. E se questo è incoraggiante, l’altro lato della medaglia purtroppo mostra che la violenza continua a essere parte della quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza contro le donne a Milano. Ogni giorno più di 7 chiedono aiuto. Dal 2019 i numeri sono raddoppiati

Somministrazione, non è più un impiego “ponte”: a Bergamo 5.979 lavoratori, raddoppiati dal 2019L’analisi del fenomeno ad opera di Nidil Cgil: “Non demonizziamo lo strumento, ma va contrastato l’uso strutturale e sostitutivo del lavoro stabile”...

Roccella: 17 dicembre è un giorno importante. Riconosciuta la specificità della violenza contro le donneLa nuova norma contro il femminicidio entra oggi in vigore ufficialmente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello scorso 2 dicembre e...

Contenuti e approfondimenti su Violenza contro le donne a Milano. Ogni giorno più di 7 chiedono aiuto.

Temi più discussi: Violenza di genere: online il libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne - Ordine Dei Giornalisti; Giornata contro la violenza sulle donne; Gino Cecchettin sul palco dell’Ariston per parlare di violenza contro le donne; Feminas. Cagliari contro la violenza, gli eventi della seconda parte del calendario condiviso.

Violenza contro donne e minori, numeri in aumento: l'impegno del Centro Lametino Educazione Sociale in CalabriaLamezia Terme – La violenza contro le donne è una violenza basata sul sesso, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. Termine alternativo usato molto spesso per definirla è violenza di genere. lametino.it

Unicomm rinnova anche quest’anno il proprio impegno contro la violenza di genere, sostenendo la Fondazione Una Nessuna CentomilaLa somma, che negli anni ha raggiunto importi rilevanti fino ad arrivare a 80.000 € nel 2025, sarà devoluta alla Fondazione Una Nessuna Centomila per sostenere i Centri Antiviolenza e promuovere ... today.it

Sa Mariga de s'aggiuru, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è arrivata questa mattina a Sant’Antioco. Cosa è “Sa Mariga de s’aggiuru” Si tratta di un’anfora in terracotta che, avendo due manici, rappresenta l’aiuto reciproco per portare - facebook.com facebook

Signorini ha detto che la decisione era stata presa anni fa per questioni personali, e non ha a che fare con il suo coinvolgimento, a dicembre, in un’indagine per estorsione e violenza sessuale legata al grosso caso mediatico provocato da "Falsissimo" x.com