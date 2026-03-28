Donna e bambino morti nel laghetto | in corso il recupero dei corpi Indagini a tutto campo

Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, a Castelguglielmo, una donna e un bambino sono stati trovati senza vita nel laghetto di via Perarolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno effettuando il recupero dei corpi. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino sono stati trovati morti nel laghetto di via Perarolo. Sono in corso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Donna e bambino morti nel laghetto: in corso il recupero dei corpi. Indagini a tutto campo Articoli correlati Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corsoIl cadavere di una donna è stato trovato nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi (Milano). Incidenti sul lavoro, nel 2025 tre morti nel Comasco: emergenza senza fine. Le indagini sono ancora in corsoComo – Fino Mornasco, Faloppio e Lurate Caccivio: sono i territori nei quali nel 2025 si sono consumati i tre infortuni mortali avvenuti nel Comasco. Una raccolta di contenuti su Donna e bambino morti nel laghetto in... Discussioni sull' argomento Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino; Bimbo di 5 mesi trovato morto, il papà accusato di omicidio: Gli ha fatto sbattere la testa; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un'imbarcazione di migrantiAtene, 25 gen. (Adnkronos/Afp) - Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il naufragio di un'imbarcazione che trasportava più di ... iltempo.it Donna Tartt "Il cardellino" Mi è piaciuto. Ho salutato con malinconia Theo e la sua vita. Secondo me qualche parte è un po' prolissa e non aggiunge niente alla storia. Comunque vale la pena leggerlo - facebook.com facebook Il 28enne aveva una profonda ferita d'arma da taglio. La donna, interrogata, aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico #ANSA x.com