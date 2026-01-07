Incidenti sul lavoro nel 2025 tre morti nel Comasco | emergenza senza fine Le indagini sono ancora in corso

Nel 2025, il Comasco ha registrato tre incidenti mortali sul lavoro, coinvolgendo zone come Fino Mornasco, Faloppio e Lurate Caccivio. Le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le cause di questi eventi. Questi episodi evidenziano la persistenza di rischi sul territorio e la necessità di interventi continui per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Como – Fino Mornasco, Faloppio e Lurate Caccivio: sono i territori nei quali nel 2025 si sono consumati i tre infortuni mortali avvenuti nel Comasco. Il 27 febbraio Francesco Ionadi, operaio di 62 anni di Tavernerio, aveva fatto un volo di almeno 7 metri cadendo dal tetto di un capannone industriale, ed era morto dopo alcuni giorni di ricovero. Il 23 marzo Antonio Giuseppe Patitucci, operaio edile di 57 anni, residente a San Lorenzo del Vallo (Cosenza), ma da tempo domiciliato a Faloppio, era rimasto seppellito all'interno di impianto lavorativo con aree di cava. Infine il 9 aprile Salvatore Minissale, capocantiere edile di 54 anni residente a Cogliate, era morto a causa della caduta da un ponteggio in un cantiere di Fino Mornasco.

