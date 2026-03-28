Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto | le prime ipotesi sulla tragedia

Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, a Castelguglielmo, una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita nel laghetto della zona. Le autorità sono intervenute sul posto per le prime verifiche, ma ancora non sono state rese note le cause della tragedia. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attendono eventuali accertamenti.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti nel laghetto artificiale di via Perarolo, in un'area di campagna vicino allo svincolo della Statale 434 e alla zona industriale. Le operazioni di recupero sono durate per buona parte del pomeriggio e al momento ogni ipotesi investigativa sulla natura della tragedia è al vaglio. Il tragico ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un passante che ha avvistato i corpi nell'acqua. Le indagini Le due vittime non sono state al momento identificate, resta da capire se siano mamma e figlio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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