Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo, una donna e un bambino di circa un anno sono stati rinvenuti senza vita in un laghetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il recupero dei corpi, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono gli accertamenti.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti nel laghetto artificiale di via Perarolo, in una zona di campagna vicino allo svincolo della Statale 434 e alla zona industriale. Sono in corso le operazioni di recupero e al momento ogni ipotesi investigativa sulla natura della tragedia è al vaglio. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: in corso il recupero dei corpi. Indagini a tutto campo

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