Federica Torzullo trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno | il biglietto di addio che spiega tutto l' allarme della zia e i corpi nel garage

Federica Torzullo riferisce il ritrovamento dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, trovati deceduti nel garage di casa. Nel loro biglietto di addio si spiegano le ragioni di questa tragica scelta. La zia ha lanciato l’allarme, suscitando attenzione sulla difficile situazione familiare e sui possibili motivi di questa drammatica vicenda.

Si chiamavano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Forse non hanno retto al dolore, alla vergogna, ai sensi di colpa. Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio di Federica Torzullo, sabato pomeriggio sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, il marito della donna finito in carcere con l'accusa di averla uccisa. A casa dell'altro figlio a Roma è stato trovato un biglietto d'addio. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio» Morti i genitori di Carlomagno L'uomo, allarmato per la sorte dei genitori, ha contattato una zia che ha raggiunto la villetta allertando il 118. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno suicidi nella loro casa di Anguillara: i corpi in garage. L'allarme dato dalla zia

Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia

