Roma albero cade ai Fori Imperiali | intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, lungo via dei Fori Imperiali a Roma, un albero è caduto, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. La Squadra VVF 1/A della sede centrale è intervenuta con un’autoscala per mettere in sicurezza l’area. L’incidente non ha causato feriti. L’evento si inserisce nelle attività di monitoraggio e manutenzione degli alberi nelle aree pubbliche della città.

Un albero è caduto all’alba di oggi, 8 gennaio 2026, lungo via dei Fori Imperiali, a Roma. Sul posto è intervenuta la Squadra VVF 1A della sede centrale con l’ausilio di un’autoscala. L’albero è stato rimosso e l’area messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il precedente di tre giorni fa. Appena tre giorni fa un altro grosso pino era venuto giù lungo via dei Fori Imperiali, a poche decine di metri dal Colosseo. Anche in quel caso la caduta dell’albero fortunatamente non ha coinvolto persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

