Morte del piccolo Domenico parla il legale della famiglia | Da Monaldi cartella clinica incompleta

Il legale della famiglia di Domenico denuncia che l'ospedale Monaldi ha fornito una cartella clinica incompleta. La documentazione manca del diario di perfusione, un dettaglio cruciale che potrebbe chiarire quando il cuore del bambino è stato rimosso. La famiglia chiede spiegazioni e vuole sapere cosa sia realmente accaduto durante l’intervento. La questione rimane aperta, mentre si attendono ulteriori chiarimenti dall’ospedale.

"Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato. Domani mattina torno in procura per segnalare l'anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l'hanno fatto". Continuano anche oggi, intanto, le verifiche dei Carabinieri del Nas riguardo alla morte del piccolo Domenico, avvenuta ieri all’ospedale Monaldi. Questa mattina i militari sono tornati nella struttura ospedaliera nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

