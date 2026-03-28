Domenico Caliendo e la richiesta caduta nel vuoto all’ospedale Monaldi Il legale | Abbiamo chiesto un risarcimento ma non hanno mai risposto

Il legale della famiglia del bambino, deceduto presso l’ospedale Monaldi, ha dichiarato che la richiesta di risarcimento è stata presentata senza ricevere alcuna risposta. Ha inoltre accusato l’ospedale di essere “indifferente e opaco”, sottolineando la mancanza di comunicazioni durante le fasi precedenti e successive alla morte del bambino. La famiglia sta portando avanti una causa legale contro l’istituto.

Per il legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo l’ ospedale Monaldi è « indifferente, opaco, istituzionalmente sordo », così come lo è stato quando il bambino era ancora vivo. Con una lettera aperta, indirizzata all’opinione pubblica e anche al governatore campano Roberto Fico, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino morto il 21 febbraio dopo un trapianto sbagliato, chiedono una svolta sulla «legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda» per la quale «non vi è nulla di cui vergognarsi». «Ci hanno contattato per l’albero in suo ricordo, ma alla nostra Pec non hanno risposto». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Domenico Caliendo, infermiera del Monaldi al pm: «Il bimbo col torace vuoto, mai visto prima»Il cuore del piccolo Domenico era già stato espiantato prima che l'equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello nuovo da trapiantare proveniente... Domenico Caliendo, l’Ospedale Monaldi: «Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due... Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Caso Caliendo: i pm indagano sul mancato utilizzo del Berlin Heart; Domenico Caliendo, quei 12 minuti decisivi per la vita del bambino; Domenico Caliendo, il caposala: Oppido iniziò a operare prima del nuovo cuore; Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomiale. A Lido di Camaiore una serata per ricordare Domenico CaliendoIl Bistrot Buoniamici di Lido di Camaiore ospiterà una serata speciale: una Cena di Beneficenza organizzata in occasione del primo anniversario di attività del locale, dedicata alla raccolta fondi a f ... versiliatoday.it Morte del piccolo Domenico, in un video si vede cosa è accaduto davvero al momento del trapiantoIl trapianto di cuore di Domenico Caliendo a Napoli solleva gravi interrogativi su procedure e gestione dell'organo ... bigodino.it Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi» - facebook.com facebook Morte Domenico Caliendo, la lettera dell' #avvocato #francesco petruzzi: «Chiediamo le dimissioni del... x.com