Domenico e il cuore bruciato | la famiglia chiede risarcimento l’ospedale non risponde

La famiglia Caliendo Mercolino ha presentato una richiesta di risarcimento all'ospedale Monaldi, che secondo il loro avvocato è rimasto sordo e indifferente. La richiesta riguarda un episodio che ha coinvolto Domenico, affetto da problemi cardiaci, e la famiglia lamenta una mancanza di risposta e attenzione da parte della struttura sanitaria. L'avvocato ha definito in modo critico il modo di comunicare dell'ospedale.

«Una proposta di dialogo, non una dichiarazione di guerra. Un invito a sedersi attorno a un tavolo, nel rispetto della dignità delle parti, per trovare una soluzione che consentisse alla famiglia di voltare pagina senza dover affrontare anni di contenzioso civile», spiega Petruzzi nella lettera aperta. «Il Monaldi non ha risposto». Né con un diniego motivato, né con una controproposta, né con un atto di accuse ricevute. «Ha eliso la comunicazione, come se la morte di Domenico fosse un fatto del quale l’Azienda non avvertisse il peso di una risposta istituzionale minima». «La famiglia Caliendo Mercolino apprende con rinnovato dolore che il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Domenico e il cuore «bruciato»: la famiglia chiede risarcimento, l’ospedale non risponde Articoli correlati La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Leggi anche: La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Ma il Monaldi non risponde: “Servono valutazioni approfondite” Altri aggiornamenti su Domenico e il cuore bruciato la... Temi più discussi: Morte Domenico, pm a caccia del cuore artificiale: Perché non fu usato?; Trapianto di cuore bruciato al Monaldi, parla la dg Anna Iervolino: Vi racconto cosa è successo; Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore; Il buco di 12 minuti nella cartella clinica di Domenico. Nuove accuse di falso per il chirurgo Oppido e una collega: cosa non torna. Morte Domenico Caliendo, si indaga anche sul cuore artificiale e sul perché non è stato usatoLa Procura di Napoli ha deciso di aprire un filone di indagine su possibili metodi alternativi di trattare il bimbo dopo il trapianto fallito e, in particolare ... fanpage.it Trapianto fallito al Monaldi, il cuore per il piccolo Domenico arrivato danneggiato dal ghiaccio secco: video in sala operatoria e orari modificatiProseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi. ilgazzettinovesuviano.com 3 milioni di euro. È questa la cifra chiesta dalla famiglia di Domenico Caliendo. Ma non è una questione di soldi. Non lo è mai quando si parla della vita di un bambino. Domenico aveva un cuore che lottava. Un cuore piccolo, pieno di sogni, di coraggio, di gior - facebook.com facebook La morte di #DOMENICO CALIENDO, il Monaldi dopo la lettera dell'avvocato Petruzzi: «Strategia di esposizione mediatica della vicenda» x.com