Domenico Caliendo | scontro aperto tra i legali e il Monaldi sulla gestione post-tragedia

Un legale rappresentante della famiglia coinvolta in una tragedia legata a un trapianto ha denunciato l’ospedale Monaldi per aver mantenuto silenzio e mostrato indifferenza riguardo a una proposta di risarcimento. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra gli avvocati della famiglia e l’istituto sanitario, che si sono scontrati pubblicamente sulla gestione della vicenda e sulle risposte fornite dopo l’incidente.

Domenico Caliendo: il legale della famiglia accusa l'ospedale Monaldi di silenzio e indifferenza sulla proposta di risarcimento dopo la tragedia del trapianto. La vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni la cui vita si è spenta lo scorso 21 febbraio a seguito di un trapianto cardiaco non riuscito, si arricchisce di un nuovo, amaro capitolo. Al centro della disputa odierna non c'è solo il dolore per la perdita, ma quello che l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, definisce un "silenzio istituzionale assordante" da parte della struttura ospedaliera. Attraverso una lettera aperta carica di rammarico, il legale ha denunciato l'indifferenza del nosocomio di fronte ai tentativi di dialogo avviati dai genitori per trovare una soluzione stragiudiziale alla questione risarcitoria. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: scontro aperto tra i legali e il Monaldi sulla gestione post-tragedia Articoli correlati Caso Oppido, scontro aperto: “Eccelso e innocente”, costituita la Fondazione Domenico CaliendoPerché il caso Oppido divide famiglie e opinione pubblica? Il caso del cardiochirurgo Guido Oppido si trasforma in uno scontro sempre più acceso, non... Domenico Caliendo, le chat delle infermiere del Monaldi: “Aveva il torace vuoto. Se lo portano sulla coscienza”La vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, continua ad aprire scenari... Contenuti e approfondimenti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Fondazione Domenico Caliendo, c'è l'atto del notaio: raccolti 45mila euro; Cuore bruciato, cos'è il Berlin Heart che poteva salvare Domenico Caliendo: pm indagano sul mancato utilizzo; Domenico morto dopo il trapianto a Napoli: due medici indagati per falso nella cartella clinica; Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomiale. Morte Domenico Caliendo, richiesta di risarcimento dalla famiglia: arriva la replica del MonaldiMorte Domenico Caliendo: la famiglia chiede risarcimento e si apre il confronto con la struttura sanitaria. Accuse e repliche nelle lettere dell’avvocato Petruzzi e del Monaldi. notizie.it Morte Domenico Caliendo, un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organoIl video acquisito dalla Procura di Napoli attesterebbe che l'espianto del cuore malato a Domenico Caliendo sarebbe stato avviato prima del controllo sul ... fanpage.it Morte Domenico Caliendo, maxi richiesta di risarcimento milionario al Monaldi. La replica dell'ospedale >> https://buff.ly/EmUb2kp - facebook.com facebook La morte di #DOMENICO CALIENDO, il Monaldi dopo la lettera dell'avvocato Petruzzi: «Strategia di esposizione mediatica della vicenda» x.com