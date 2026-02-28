Un'infermiera del Monaldi ha riferito al pm di aver visto un bambino con il torace vuoto, un dettaglio mai notato prima. Il cuore del piccolo era stato già espiantato prima che l’equipe sanitaria verificasse lo stato del nuovo cuore proveniente da Bolzano. Questi sono i fatti emersi nelle dichiarazioni rese durante l’indagine.

Il cuore del piccolo Domenico era già stato espiantato prima che l'equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello nuovo da trapiantare proveniente da Bolzano. A confermare la circostanza la deposizione resa al pm lo scorso 24 febbraio da un'infermiera specializzata presente in sala operatoria lo scorso 23 dicembre. «Nella mia esperienza di trapianti era la prima volta che vedevo un torace vuoto», la sua testimonianza. Sollecitata dalle domande del pm, la teste ha ripercorso tutte le fasi dell'operazione dopo l'arrivo del nuovo cuore: «Il contenitore chiuso arrivò qualche minuto prima delle 14.30. Dopo circa 5-6 minuti la dottoressa Farina entrò in sala, il coperchio del contenitore venne aperto e si accorsero che qualcosa non andava nel contenitore e che il cuore vecchio di Domenico era già sul tavolo».

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, infermiera del Monaldi al pm: «Il bimbo col torace vuoto, mai visto prima»

