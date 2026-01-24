Il Museo di Torcello finalmente gratis per chi vive a Venezia

Il Museo di Torcello è ora accessibile gratuitamente a tutti i residenti nel comune di Venezia. Questa misura, attiva da alcuni mesi, permette ai cittadini di scoprire e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’isola senza costi. Un’opportunità per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue testimonianze, contribuendo alla valorizzazione delle risorse culturali della zona.

C'è chi già se ne sarà accorto, chi l'ha saputo, chi lo scoprirà leggendo queste righe. Il museo di Torcello da qualche mese è gratuito per chi vive (risiede) nel comune di Venezia. La gratuità deriva semplicemente dal passaggio del museo dalla precedente gestione (della città metropolitana, che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Domenica musei civici gratis per chi vive in provincia di Venezia: ecco quali Da Torcello a Mira: un anno di ricerche della soprintendenza di Venezia, per tuttiUn viaggio attraverso un anno di scoperte e restauri nella provincia di Venezia, dalla misteriosa presenza micenea a Torcello alle opere di Malamocco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il Museo di Torcello finalmente gratis per chi vive a Venezia; AGENDA 2026 – Fondazione Musei Civici di Venezia; Il 2026 dei Musei Civici di Venezia: cosa vedremo in città; Aperture e prolungamenti straordinari MUVE. Il Museo di Torcello finalmente gratis per chi vive a VeneziaL'istituto che racconta le più antiche origini della città è passata dalla città metropolitana alla fondazione musei civici, portando con sè le riduzioni vigenti per gli altri 11 musei del circuito. E ... veneziatoday.it Buona sera, la prima fotografia è stata scattata sei anni fa, ci trovavamo sull'isola di Torcello VE. Dopo aver visitato la Basilica di Santa Maria Assunta siamo entrati nel cortile del Museo Archeologico, dove, tra tantissimi reperti vi era anche uno scranno rosso " - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.