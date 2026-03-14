Vicario Juventus si raffredda questa pista per la porta | il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime

Il club Juventus sta riconsiderando le sue strategie di mercato per la porta, con un possibile raffreddamento della pista Vicario. La società ha altri piani per l’estate e sta valutando vari profili, ma si trova a dover affrontare una forte concorrenza da parte di altri club. La decisione finale non è ancora stata presa e le trattative sono in corso.

Vicario Juventus: le strategie di mercato si complicano per il club bianconero che valuta il profilo ma deve fare i conti con la forte concorrenza. Il mercato della Juventus entra sempre più nel vivo per la delicata ricerca di un nuovo guardiano per la porta. Le indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto confermano che la dirigenza bianconera sta scandagliando con attenzione il panorama. Accantonate momentaneamente alcune piste, l’attenzione si è spostata su altri profili di livello. Tra i nomi emersi spicca quello di Vicario, candidato valutato per raccogliere l’eredità. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati in vista della sessione estiva, garantendo alla retroguardia solida affidabilità e sicurezza in ogni partita disputata per dominare il campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Lucca Juve, si complica la pista per il giocatore del Napoli: un altro club ha accelerato nelle ultime oreLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... #JUVENTUS, Federico #GATTI al JMedical per le visite dopo il problema al ginocchio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vicario Juventus Argomenti discussi: Juventus, mercato portieri: Vicario non convince la Juve. Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italianoIl portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, potrebbe ritornare in Italia con la Juve che ha già avviato i contatti. Sullo sfondo ci sono altri due club italiani La Juve prepara una trasformazione ra ... calcionews24.com Fabrizio Romano | Vicario dice sì al ritorno in Italia: la verità su Inter e JuventusVicario in Serie A - C'è l'apertura di Vicario al ritorno in Serie A: ecco cosa filtra sui presunti interessamenti di Inter e Juventus per il portiere ... fantamaster.it