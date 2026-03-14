Vicario Juventus si raffredda questa pista per la porta | il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime

Da juventusnews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club Juventus sta riconsiderando le sue strategie di mercato per la porta, con un possibile raffreddamento della pista Vicario. La società ha altri piani per l’estate e sta valutando vari profili, ma si trova a dover affrontare una forte concorrenza da parte di altri club. La decisione finale non è ancora stata presa e le trattative sono in corso.

Vicario Juventus: le strategie di mercato si complicano per il club bianconero che valuta il profilo ma deve fare i conti con la forte concorrenza. Il mercato della Juventus  entra sempre più nel vivo per la delicata ricerca di un nuovo guardiano per la porta. Le indiscrezioni rilanciate da  Matteo Moretto  confermano che  la dirigenza bianconera  sta scandagliando con attenzione il panorama. Accantonate momentaneamente alcune piste, l’attenzione si è spostata su  altri  profili di livello. Tra i nomi emersi spicca quello di  Vicario, candidato valutato per raccogliere l’eredità. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati in vista della sessione estiva, garantendo alla retroguardia solida affidabilità e sicurezza in ogni partita disputata per dominare il campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vicario juventus si raffredda questa pista per la porta il club bianconero ha ben altri piani per l8217estate ultime
© Juventusnews24.com - Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime

Lucca Juve, si complica la pista per il giocatore del Napoli: un altro club ha accelerato nelle ultime oreLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

#JUVENTUS, Federico #GATTI al JMedical per le visite dopo il problema al ginocchio

Video #JUVENTUS, Federico #GATTI al JMedical per le visite dopo il problema al ginocchio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vicario Juventus

Argomenti discussi: Juventus, mercato portieri: Vicario non convince la Juve.

vicario juventus vicario juventus si raffreddaVicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italianoIl portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, potrebbe ritornare in Italia con la Juve che ha già avviato i contatti. Sullo sfondo ci sono altri due club italiani La Juve prepara una trasformazione ra ... calcionews24.com

Fabrizio Romano | Vicario dice sì al ritorno in Italia: la verità su Inter e JuventusVicario in Serie A - C'è l'apertura di Vicario al ritorno in Serie A: ecco cosa filtra sui presunti interessamenti di Inter e Juventus per il portiere ... fantamaster.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.