Una docente di 57 anni di nazionalità italiana è stata accoltellata oggi nei corridoi di un istituto scolastico a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’aggressore è un ragazzo di 13 anni, studente della stessa scuola. La professoressa è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Si chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), da uno studente di 13 anni. Il fatto è avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. L’aggressione Il ragazzo si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta “Vendetta”, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia – racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola: è stata operata ma le sue condizioni restano gravi

Articoli correlati

Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a...

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

Altri aggiornamenti su Chiara Mocchi

Temi più discussi: È andato a scuola indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni militari lo studente di 13 che questa mattina ha accoltellato l’insegnante di francese al collo e all’addome. Il ragazzo è stato fermato. Il punto nel servizio di Simone Gorla/Tg2. Gu; Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna.

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioLa professoressa insegna francese all’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci . Ha anche aperto un canale YouTube per i suoi alunni. Operata, è ricoverata in ospedale e Bergamo ... msn.com

Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... msn.com

Uno studente di terza media dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, la cinquantasettenne Chiara Mocchi. La donna, colpita al collo, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’osped x.com

Una professoressa, una donna, una vita dedicata all’insegnamento. Si chiama Chiara Mocchi, ha 57 anni. È la docente di francese aggredita oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario (Bergamo), da uno studente d - facebook.com facebook