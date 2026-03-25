Chiara Mocchi chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola | è stata operata ma le sue condizioni restano gravi

Da ilmessaggero.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente di 57 anni di nazionalità italiana è stata accoltellata oggi nei corridoi di un istituto scolastico a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’aggressore è un ragazzo di 13 anni, studente della stessa scuola. La professoressa è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Si chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), da uno studente di 13 anni. Il fatto è avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. L’aggressione Il ragazzo si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta “Vendetta”, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia – racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

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Temi più discussi: È andato a scuola indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni militari lo studente di 13 che questa mattina ha accoltellato l’insegnante di francese al collo e all’addome. Il ragazzo è stato fermato. Il punto nel servizio di Simone Gorla/Tg2. Gu; Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna.

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