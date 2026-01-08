Spegnere il Bluetooth protegge la nostra privacy ecco perché
Spegnere il Bluetooth è una pratica semplice ma efficace per tutelare la propria privacy. Disattivarlo quando non è in uso riduce il rischio di accessi non autorizzati e di attacchi informatici. Questa attenzione permette di mantenere sotto controllo i dispositivi connessi, contribuendo a una gestione più sicura delle informazioni personali. Un gesto che, se adottato regolarmente, aiuta a preservare la sicurezza dei propri dati digitali.
(Adnkronos) – Spegnere il Bluetooth può essere un'abitudine che rende meno immediato l'utilizzo di alcuni dispositivi, ma che è importante per proteggersi da possibili attacchi informatici. A chiarirlo è la National Security Agency, organismo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. "Le minacce ai dispositivi mobili sono sempre più diffuse e aumentano in termini
L'abitudine di mantenere il Bluetooth sempre attivo sullo smartphone può risultare potenzialmente pericolosa. Ecco 6 consigli pratici per evitare di cadere vittima del Bluejacking e del Bluesnarfing. x.com
