Spegnere il Bluetooth protegge la nostra privacy ecco perché

Spegnere il Bluetooth è una pratica semplice ma efficace per tutelare la propria privacy. Disattivarlo quando non è in uso riduce il rischio di accessi non autorizzati e di attacchi informatici. Questa attenzione permette di mantenere sotto controllo i dispositivi connessi, contribuendo a una gestione più sicura delle informazioni personali. Un gesto che, se adottato regolarmente, aiuta a preservare la sicurezza dei propri dati digitali.

L'abitudine di mantenere il Bluetooth sempre attivo sullo smartphone può risultare potenzialmente pericolosa. Ecco 6 consigli pratici per evitare di cadere vittima del Bluejacking e del Bluesnarfing. x.com

