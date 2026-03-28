Dl Fisco scontro Confindustria-governo | Tagli retroattivi e fiducia lesa Giorgetti | Shock esterno ha cambiato tutto

Si apre una nuova fase di tensione tra Confindustria e il governo in merito al decreto fiscale approvato il 27 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Confindustria critica i tagli retroattivi previsti dal provvedimento, sostenendo che ledono la fiducia delle imprese, mentre il ministro responsabile ha commentato come lo shock esterno abbia modificato le prospettive.

Si apre un nuovo fronte di tensione tra Confindustria e governo sul decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 27 marzo in Gazzetta Ufficiale. Al centro dello scontro le modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0, che secondo le imprese introducono tagli retroattivi e mettono in discussione la certezza delle regole. Confindustria: “Tagli penalizzanti e retroattivi”. A guidare la protesta è il vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali, Marco Nocivelli, che denuncia come il decreto introduca riduzioni fino al 65% del credito d’imposta per le imprese che avevano prenotato l’incentivo tra il 7 e il 27 novembre 2025. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dl Fisco, scontro Confindustria-governo: “Tagli retroattivi e fiducia lesa”. Giorgetti: “Shock esterno ha cambiato tutto” Articoli correlati Leggi anche: Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti Confindustria contro il Governo per i tagli a Transizione 5.0: Imprese penalizzate, così si mina la fiduciaIl decreto fiscale approvato ieri in cdm “introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito... Una raccolta di contenuti su Dl Fisco scontro Confindustria governo... Dl fisco: Confindustria, molto penalizzante per imprese, lesa fiduciaSi paghi debito con imprese 'esodate' del 5.0 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Il decreto fiscale pubblicato ieri in Gazzetta ... ilsole24ore.com Dl fisco, Confindustria Valle Aosta: governo difenda sistema produttivoNon vorremmo che il governo, causa referendum, avesse tolto gli occhi dalla palla, che deve continuare a essere la difesa del tessuto industriale e produttivo. (ANSA) ... ansa.it