Lions Club Sangemini la visita di Graziella Puddu Loddo | Autorevole riconoscimento del ruolo svolto al servizio della comunità
Il Lions Club Sangemini ha recentemente accolto la visita di Graziella Puddu Loddo, riconosciuta per il suo ruolo al servizio della comunità. La sua presenza ha rafforzato il senso di condivisione e partecipazione all’interno del club, evidenziando la solidità, la vitalità e l’efficacia delle attività organizzate. Un momento che ha sottolineato l’importanza dell’impegno civico e della collaborazione tra i soci per il bene comune.
Il governatore del Distretto Lions 108L ha presenziato all’evento organizzato dai Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti “Un clima di forte condivisione, partecipazione e spirito di servizio, offrendo un’immagine chiara della solidità, della vitalità e della capacità organizzativa”. È il bilancio tracciato da Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti al termine della visita ufficiale del Governatore del Distretto Lions 108L (Umbria, Lazio e Sardegna) Graziella Puddu Loddo. Un evento che: “Ha rappresentato il momento più alto e significativo della stagione lionistica”. Alla giornata hanno partecipato il sindaco di Sangemini Luciano Clementella e l’assessore all’Istruzione e al welfare del Comune di Terni Viviana Altamura, che hanno espresso profonda stima per l’attività del Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su lions club
Sangemini, il Lions club organizza "Un pomeriggio di storie che incanano"
Il Lions Club Sangemini-Terni dei Naharti presenta
Il Lions Club Benevento Host celebra 70 anni di impegno e servizio per la comunità
Ultime notizie su lions club
Piediluco, eccellenze alimentari e solidarietà: la cena a bordo lago del Lions Club Sangemini per supportare la piccola Flavia e la ricercaTERNI Una serata di beneficenza a bordo lago, nei prestigiosi spazi della società canottieri di Piediluco, che ha unito la solidarietà, le eccellenze alimentari del territorio e la ricerca. Erano ... msn.com
Saturimetri donati dai Lions Club Terni host e San GeminiTERNI Importante donazione dei Lions Club Terni Host e San Gemini dei Naharti in favore della popolazione e per supportare le attività territoriali per la sorveglianza e il monitoraggio dei pazienti ... ilmessaggero.it
Solidarietà concreta: 260 pasti donati dal Lions Club Ragusa Host - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.