Il governatore del distretto 108 A in visita alla Cucine Popolari

Il Lions Club Cesena ha accolto giovedì il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, durante un incontro presso le Cucine Popolari. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e collaborazione tra le realtà locali, sottolineando l’impegno del Lions nel supporto alla comunità e alle attività di solidarietà.

Il Lions Club Cesena ha ospitato giovedì il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, in occasione di una significativa serata di incontro e condivisione svoltasi presso le Cucine Popolari. Il Consiglio Direttivo del Club ha accolto il Governatore prima della cena per un incontro riservato, durante il quale sono state presentate le attività del Lions Club Cesena e i numerosi service realizzati nel corso dell'anno a favore della comunità locale. Un momento di confronto costruttivo, che ha permesso di illustrare l'impegno costante del Club sul territorio. La serata è poi proseguita con soci e ospiti presso le Cucine Popolari, realtà con la quale il Lions Club Cesena collabora da anni grazie al servizio attivo di un gruppo di soci volontari.

