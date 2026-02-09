Gdf restituiti preziosi reperti al Museo archeologico di Pontecagnano

Questa mattina, i finanzieri di Salerno hanno restituito al Museo archeologico di Pontecagnano alcuni reperti di grande valore storico. Si tratta di una lekythos e un’olpetta, risalenti al III-IV secolo, confiscate a un imprenditore dopo una decisione della Corte di Appello locale. La restituzione è avvenuta dopo che i militari avevano eseguito una confisca, che ha portato alla riacquisizione di oggetti di grande interesse per il patrimonio culturale della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione a una confisca, emessa dalla locale Corte di Appello, nei confronti di un imprenditore, di alcuni reperti di primario interesse storico ed archeologico, consistenti in una lekythos e un'olpetta, risalenti al III-IV sec. a.C., tre anforette miniaturistiche attribuibili al VII-VI sec. a. C, un oinochoe con decorazioni geometriche databile VI sec. a. C. ed un'anfora da trasporto di 93 cm di epoca romana. Il sequestro dei manufatti, ritenuti di notevole valore, è stato eseguito in passato da militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Salerno, nel corso di altra attività di polizia delegata dalla locale D.

