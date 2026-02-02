Laboratori didattici per bambini e ragazzi al Museo diocesano | ecco il programma

A febbraio riprendono i laboratori didattici al Museo diocesano dedicati a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni. Sono incontri pratici e coinvolgenti dove i più giovani possono scoprire l’arte e la storia in modo semplice e diretto. Il programma prevede diverse attività pensate apposta per farli divertire e imparare allo stesso tempo.

A febbraio tornano i laboratori didattici a tema riservati a bambini e ragazzini dai 6 ai 13 anni al Museo diocesano, scopriamo insieme il programma. Venerdì 6 febbraio ore 16-18 l'attività "Il piccolo archeologo del sacro" introdurrà i bambini dai 6 ai 10 anni al metodo archeologico, usando l'idea della stratificazione per esplorare la storia. Simuleranno uno scavo, riportando alla luce alcuni reperti nascosti e annotando ogni ritrovamento su una scheda di scavo.

