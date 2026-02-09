Enrico Galiano la richiesta ai titolisti sul femminicidio di Zoe Trinchero | Si è uccisi perché c' è un omicida non per un rifiuto

Enrico Galiano rompe il silenzio sul caso Zoe Trinchero e chiede ai titolisti di essere più chiari. “Non si uccide perché si rifiuta una persona, si uccide perché c’è un omicida”, ha scritto. La tragedia di Nizza Monferrato, dove una ragazza di 17 anni è stata uccisa, scuote l’Italia e riaccende il dibattito sulla percezione di questi fatti sui media.

Il femminicidio di Zoe Thinchero, la ragazza di 17 anni di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha sconvolto l'Italia diventando un caso mediatico sia per la giovane età della vittima che per la gravità della vicenda.Enrico Galiano, il docente e scrittore pordenonese, oggi, lunedì 9 febbraio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta dopo un litigio con un amico.

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

