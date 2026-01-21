Disagi sulla linea ferroviaria San Severino–Salerno | corsa cancellata per guasto tecnico

A causa di un guasto tecnico, una corsa sulla linea ferroviaria tra San Severino e Salerno è stata cancellata questa mattina. La problematica ha causato disagi ai pendolari, rendendo difficile la normale circolazione dei treni sulla tratta. La compagnia ferroviaria sta intervenendo per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Mattinata complicata per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno, a causa di un guasto tecnico che ha provocato la soppressione di una corsa nelle prime ore della giornata. L'origine del disservizio è riconducibile a un'anomalia a un passaggio a livello lungo la tratta, che ha causato l'arresto di un convoglio nei pressi della stazione di Lancusi di Fisciano L'inconveniente ha compromesso la regolare circolazione ferroviaria, generando ripercussioni a catena su più collegamenti programmati. Per contenere i disagi, il materiale rotabile rimasto fermo è stato successivamente riutilizzato per coprire una corsa di rientro verso Salerno, mentre il treno previsto in partenza da Mercato San Severino non ha potuto effettuare il servizio, risultando di fatto cancellato.

