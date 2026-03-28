Direttrice del Monaldi | Sorpresa per le parole del legale di Domenico

La direttrice dell'ospedale Monaldi ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalle affermazioni pronunciate dall'avvocato della famiglia di Domenico. La sua reazione si è concentrata sulle parole utilizzate nel corso di un'udienza legale, senza fornire ulteriori commenti. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, nel quale sono coinvolti i rappresentanti legali del paziente e dell'istituto sanitario.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono rimasta del tutto sorpresa delle parole usate dall’avvocato della famiglia di Domenico. Si sa che non è il direttore generale dell’Ospedale che decide sull’entità del risarcimento. Ci sarà un risarcimento, perché ci sono delle responsabilità di medici dell’ospedale, ma il quantum e il quando lo decidono l’ufficio legale del Monaldi a cui la richiesta è stata rinviata”. Lo afferma all’ANSA Anna Iervolino, direttrice generale dell ‘Azienda Ospedaliera dei Colli, in relazione alla lettera aperta dell’avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi che chiede un risarcimento di tre milioni di euro dopo la morte del bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Direttrice del Monaldi: “Sorpresa per le parole del legale di Domenico” Articoli correlati Funerali di Domenico, la direttrice del Monaldi abbraccia la mamma in Duomo: “Nessuno dimenticherà”Lungo abbraccio al Duomo di Nola tra la dg dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, che ha detto: "Deve... Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea... Approfondimenti e contenuti su Direttrice del Monaldi Sorpresa per le... Discussioni sull' argomento Domenico, nuovo scontro. La famiglia: Il Monaldi ignora richiesta di risarcimento; Morte Domenico Caliendo, la dirigente del Monaldi Iervolino: Non mi dimetto, io tradita da Oppido. Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Lo ... msn.com Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo DomenicoLa direttrice dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, racconta la vicenda ospedaliera di Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto con cuore bruciato ... virgilio.it La direttrice del Monaldi: "Mi hanno tr.. Altro... - facebook.com facebook La manager del Monaldi, 'tradita' da Oppido, segnata come donna e madre. 'Ho informato subito la Regione, non ci sono motivi per cui mi debba dimettere' #ANSA x.com