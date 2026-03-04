Funerali di Domenico la direttrice del Monaldi abbraccia la mamma in Duomo | Nessuno dimenticherà

Durante i funerali di Domenico nel Duomo di Nola, la direttrice dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, ha abbracciato la madre del defunto, pronunciando parole di conforto. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, con momenti di forte emozione tra i familiari e i presenti in chiesa. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di raccoglimento e rispetto.