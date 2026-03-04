Funerali di Domenico la direttrice del Monaldi abbraccia la mamma in Duomo | Nessuno dimenticherà
Durante i funerali di Domenico nel Duomo di Nola, la direttrice dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, ha abbracciato la madre del defunto, pronunciando parole di conforto. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, con momenti di forte emozione tra i familiari e i presenti in chiesa. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di raccoglimento e rispetto.
Lungo abbraccio al Duomo di Nola tra la dg dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, che ha detto: "Deve pagare solo chi ha sbagliato, non tutti i medici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La mamma del piccolo Domenico: "Paghino e chiedano perdono. Tutti sapevano ma nessuno parlava". Nas di nuovo al Monaldi
L’addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il videoOggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un...
