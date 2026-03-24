Referendum sulla giustizia | Governo Meloni più debole Verona capoluogo in controtendenza dove vince il Sì

Meloni: «Andiamo avanti». Opposizioni all’attacco: «Segnale fortissimo». Italia divisa anche nei territori, con il Veneto che vede prevalere il "Sì", ma tranne a Rovigo e Verona negli altri capoluoghi di provincia veneti (da Venezia a Treviso, Vicenza, Belluno e Padova) il voto urbano si conferma contrario alla riforma L’esito del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della magistratura, che ha visto prevalere il “No” con il 53,74% contro il 46,26% dei “Sì”, apre una fase di forte confronto politico nel Paese. Le reazioni dei principali protagonisti della scena nazionale restituiscono l’immagine di un’Italia divisa, non solo nei numeri ma anche nelle interpretazioni del voto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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