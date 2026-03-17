Dimensionamento scolastico Umbria | Regione a fianco del Comune di Città di Castello nel ricorso al Tar
La Regione Umbria ha annunciato che si costituirà come parte a supporto del ricorso presentato dal Comune di Città di Castello al Tar riguardo al piano di dimensionamento scolastico. La decisione arriva in risposta alla richiesta del Comune di opporsi alle disposizioni del piano che riguardano le scuole nella zona. La procedura legale riguarda quindi un disaccordo tra l’amministrazione comunale e la Regione sul tema dell’organizzazione scolastica.
La Regione Umbria si costituirà ad adiuvandum a sostegno del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro il piano di dimensionamento scolastico. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, durante il consiglio comunale del 16 marzo. Lo scrive in una nota la Regione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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