Dimensionamento scolastico Città di Castello manifesta

La comunità di Città di Castello scende in piazza per protestare contro il dimensionamento scolastico. Decine di genitori, insegnanti e studenti si sono radunati davanti alla scuola principale, chiedendo di rivedere i tagli e le riorganizzazioni previste. La manifestazione è nata dalla paura di perdere servizi e insegnanti, e si è svolta senza incidenti. La protesta continua, con l’obiettivo di far ascoltare le proprie ragioni alle autorità.

Domenica 1 febbraio la protesta della comunità scolastica locale davanti all'ex scuola Dante Alighieri. Appoggio anche dall'amministrazione comunale La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di manifestare contro il dimensionamento scolastico. Domenica 1 febbraio alle ore 11.00 è in programma un sit-in di protesta davanti alla sede dell'ex scuola Dante Alighieri, iniziativa nata spontaneamente dalla comunità scolastica locale e sostenuta anche dall'amministrazione comunale tifernate. Il provvedimento prevede l'accorpamento delle scuole dell'infanzia e primarie del primo circolo alla scuola media Giovanni Pascoli e di quelle del secondo circolo alla Dante Alighieri, decisione contestata sia dagli amministratori che dai dirigenti scolastici interessati dall'atto.

