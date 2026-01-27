Giulia De Lellis la vita da neo mamma | Mi sento in colpa quando devo allontanarmi

Giulia De Lellis, neo mamma, condivide le sue emozioni e le sfide della nuova vita. Dopo la nascita della piccola Priscilla, l’influencer si è aperta sui social, sottolineando l’importanza della prevenzione e il senso di colpa che può accompagnare i momenti di allontanamento dalla figlia. Un racconto sincero che riflette il percorso di una mamma alle prime esperienze.

(Adnkronos) – Giulia De Lellis versione mamma. L'influencer, diventata da poco madre della piccola Priscilla, è tornata sui social dopo una visita ginecologica per condividere un messaggio di prevenzione e un momento che l'ha particolarmente segnata. "Voglio ricordarvi di fare prevenzione sempre”, ha esordito sui social mandando un messaggio alle mamme. Nel corso del racconto, De Lellis ha parlato di alcune difficoltà quotidiane legate alla maternità: "Se ho del make-up in faccia non riesco a toccare mia figlia. Devo sbloccare questa cosa qua ma volevo dirvi una cosa che mi ha detto il mio ginecologo – ha detto De Lellis -.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla maternità e sulla difficoltà di allontanarsi dalla figlia Priscilla per motivi di lavoro, sottolineando il senso di colpa che prova in questi momenti.

