Quando il ginecologo me lo ha detto mi stavo mettendo a piangere Giulia De Lellis e il messaggio dolcissimo per tutti i genitori

Giulia De Lellis, nota influencer italiana, condivide un messaggio toccante rivolto a tutti i genitori. La sua esperienza personale e il suo percorso pubblico la rendono una figura di riferimento per molte persone, offrendo spunti di riflessione e conforto attraverso le sue parole. In un momento di vulnerabilità, ha voluto condividere un messaggio di empatia e sensibilità, che rispecchia la sua autenticità e il suo rapporto con il pubblico.

30 anni, dapprima corteggiatrice di Uomini e Donne, poi concorrente del Grande Fratello Vip. A oggi è una delle influencer più seguite in Italia (5.6 milioni di follower su Instagram). Di chi si sta parlando? Di Giulia De Lellis, l'amatissima influencer che da poco è diventata mamma della piccola Priscilla (nata dall'amore con il rapper Tony Effe). Via social, Giulia si è lasciata andare a un racconto rivolto a tutti i genitori: “Non è importante quanto tempo passiamo con i bimbi ma come”, le parole di Giulia che ha spiegato di essere andata dal ginecologo tornando con una nuova consapevolezza.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Giulia De Lellis

Nel 2025, molti genitori noti hanno accolto un nuovo membro nella famiglia, celebrando l’arrivo di un figlio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ginecologa Dr.ssa Giulia Di Rienzo - facebook.com facebook