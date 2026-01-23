La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale notturno a Castelfidardo, in provincia di Ancona, per un periodo di 15 giorni. La misura, adottata dal Questore, segue controlli riguardanti le uscite di emergenza e le norme di sicurezza, che hanno portato anche a una multa. Questo intervento si inserisce in un’azione più ampia di verifica sulla conformità degli spazi pubblici alle normative di sicurezza.

Prima la maxi multa, oggi la chiusura. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore della provincia di Ancona ha disposto la chiusura di un locale notturno a Castelfidardo per 15 giorni. Una settimana fa il personale della Polizia di Stato, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Ast Ancona, aveva effettuato un controllo amministrativo in quel locale. Gli operatori dell’ispettorato del Lavoro avevano accertato la presenza di tre lavoratori del locale che non erano stati regolarmente assunti. Per questo motivo hanno sospeso l’attività elevando verbali per settemila e 500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uscite d’emergenza nel mirino: locale chiuso

Leggi anche: Ravenna, nuova irruzione della Polizia nel locale già chiuso due volte: 20 dosi di cocaina trovate nel retro

Locale etnico chiuso dalla polizia locale: era aperto da appena 20 giorniA soli venti giorni dall'apertura, un locale etnico di Forlì è stato chiuso dalla polizia locale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Uscite d’emergenza nel mirino: locale chiuso; Uscite d'emergenza ostruite e misure antincendio carenti, sequestrati tre club a Piazza Barberini; Crans Montana: al Constellation controlli ‘soft’ sull’età, l’uscita di emergenza invisibile, il giallo del locale pieno; Crans-Montana, gli estintori, le uscite d'emergenza, la porta bloccata, i minorenni nel locale: le 7 domande (senza risposta) dal...

Castelfidardo, uscite di emergenza in parte bloccate: locale chiuso per 15 giorniCASTELFIDARDO – Nella mattinata odierna, giovedì 22 gennaio, la polizia ha dato esecuzione alla chiusura di un locale notturno di Castelfidardo per 15 giorni. Questo secondo quanto stabilito dal ... centropagina.it

Crans-Montana, gli estintori, le uscite d'emergenza, la porta bloccata, i minorenni nel locale: le 7 domande (senza risposta) dal fascicolo d'inchiestaCosa contiene il fascicolo dell'inchiesta preliminare sul bar di Crans-Montana, andato a fuoco la notte di Capodanno? Il fascicolo delle indagini preliminari contiene diversi nuovi ... ilmessaggero.it

Roma, blitz nei locali della movida: tre club sequestrati per gravi carenze di sicurezza Blitz della Polizia di Stato a Roma: sequestrati tre locali notturni per uscite di emergenza ostruite, carenze antincendio e irregolarità strutturali. Sanzioni per migliaia di euro - facebook.com facebook

Uscite di emergenza ostruite, spazi di evacuazione inaccessibili, estintori mancanti, impianti non conformi e modifiche strutturali non autorizzate: queste le gravi irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato in 3 locali nel cuore di Roma, tutti posti sotto sequestro. x.com