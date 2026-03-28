Difficile così lavorare insieme… | Napoli De Bruyne torna sul caso Lukaku

Durante la pausa, si è parlato molto di un episodio che coinvolge alcuni calciatori e ha generato tensioni all’interno della squadra. In particolare, un giocatore ha commentato pubblicamente le difficoltà nel collaborare con un suo compagno di squadra, riferendosi all’atmosfera complicata di recente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il caso Lukaku è ormai diventato l’argomento di discussione principale in questa sosta che ha visto emergere un caso davvero spigoloso in questi giorni. Il mancato rientro di Big Rom, la posizione dura del Napoli ed uno strappo che ad oggi molti raccontano come insanabile. Lukaku, le parole di De Bruyne. A parlare di questa situazione è stato anche Kevin De Bruyne dal ritiro del Belgio. L’ex Manchester City ha affrontato proprio questo tema legato al compagno di squadra e di Nazionale, spiegando quanto la polemica sia deleteria per tutto in questo momento. “Quando si hanno due visioni diverse è difficile lavorare insieme. “Io ho fatto una riabilitazione completa (in Belgio, ndr), Romelu metà ad Anversa e metà a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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