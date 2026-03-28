Diciotto studenti ricoverati dopo la cena in gita

Diciotto studenti di età compresa tra 13 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver manifestato un malore durante una gita scolastica. L'episodio si è verificato subito dopo la cena, mentre i giovani erano ancora fuori dall'istituto educativo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

Diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni sono finiti in ospedale dopo aver accusato un malore nel corso di una gita scolastica. La notizia, riferita dall'ANSA, emerge da quanto riferito dall’Ausl di Reggio Emilia e da un lancio di agenzia diffuso venerdì 28 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Diciotto persone intossicate dopo la cena al ristorante: malori, nausea e mal di testaLa cena in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese, si è trasformata in un incubo per 18 persone, rimaste intossicate in seguito a una fuga... “Nausea, febbre alta e vomito”. Intossicati dopo cena a base di sushi: 20 ricoveratiQuello che doveva essere un tranquillo fine settimana all’insegna della cucina orientale si è trasformato nel giro di poche ore in un vero e proprio... Altri aggiornamenti su Diciotto studenti Discussioni sull' argomento Focolaio di meningite in Gb, salgono a 27 i casi. L'appello di Starmer e i rischi per l’Italia; Meningite nel Kent, lunghe code per i vaccini. Salgono a 34 i casi censiti; Meningite: dopo i casi nel Regno Unito, come proteggere bambini e adolescenti in Italia?; Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registrati. Dal 28 marzo al 4 Aprile prossimi, 16 studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma saranno a Polla per realizzare e produrre progetti fotografici contemporanei partendo da storie, memorie e testimonianze della comunità di Polla - facebook.com facebook