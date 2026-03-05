Nausea febbre alta e vomito Intossicati dopo cena a base di sushi | 20 ricoverati

Dopo una cena a base di sushi, venti persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi come nausea, febbre alta e vomito. Questi individui avevano partecipato a un evento culinario che si è concluso con il loro ricovero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’intossicazione e sui rischi legati al consumo di determinati alimenti. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato comunicato finora.

Quello che doveva essere un tranquillo fine settimana all'insegna della cucina orientale si è trasformato nel giro di poche ore in un vero e proprio incubo sanitario. Diverse persone, dopo aver trascorso la serata in compagnia davanti a piatti di sushi e specialità giapponesi, hanno iniziato ad accusare sintomi improvvisi e particolarmente intensi. In un primo momento si è pensato a semplici malesseri isolati, ma la situazione ha rapidamente assunto contorni ben più preoccupanti. Nel corso della notte e nelle prime ore della mattina successiva, numerosi clienti (circa 20) hanno infatti deciso di rivolgersi ai pronto soccorso della zona.

