La possibilità che Dusan Vlahovic lasci la Juventus si fa sempre più concreta. Il preparatore della Serbia, Ilic, dice chiaramente che secondo lui il bomber finirà al Barcellona. Intanto, la società lavora per il futuro, con Comolli e Ottolini che si preparano a salutare a parametro zero. È ancora da capire quando e come si concretizzerà questa uscita.

Vlahovic via dalla Juve? Il preparatore della Nazionale svela il futuro del bomber, mentre Comolli e Ottolini preparano l'addio a parametro zero. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai aver preso una direzione chiarissima, lontano da Torino e verso i palcoscenici prestigiosi della Liga spagnola. Mentre alla Continassa l'attenzione è tutta rivolta al big match di San Siro e alla blindatura dei gioielli come Kenan Yildiz, le dichiarazioni rilasciate da Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba, ai microfoni di Tuttosport hanno squarciato il velo di incertezza che avvolgeva il numero 9 bianconero.

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve? Il preparatore della Serbia Ilic non ha dubbi: «Andrà al Barcellona, per me». Poi il commento sui tempi di recupero dell’attaccante

