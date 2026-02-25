Laufey incanta Bergamo | l’11 marzo l’unica data italiana alla ChorusLife Arena

IL CONCERTO. Con «An Evening With Laufey» la star islandese-cinese amata dalla Gen Z porta in città uno spettacolo intimo tra jazz, pop e musica classica: un viaggio sincero tra amore, tempo e identità. L’11 marzo Laufey suonerà alla ChorusLife Arena di Bergamo con «An Evening With Laufey». Si tratta dell’unica data italiana del tour. L’artista che ha stregato la Gen Z torna sul palco per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità. Laufey ha conquistato un’intera generazione con le sue canzoni virtuosistiche sull’amore e sulla scoperta di sé, dando forma a una personale visione del pop intriso di jazz e musica classica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Gli All Time Low arrivano alla ChorusLife Arena per la loro unica data italianaGli All Time Low arrivano in Italia venerdì 13 febbraio 2026 alle 21 alla Choruslife Arena di Bergamo.

