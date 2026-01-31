Condizioni igienico-sanitarie precarie | chiusa macelleria-ristorante

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno chiuso una macelleria-ristorante in via Tosco Romagnola Est a San Miniato. Durante l’ispezione, hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie molto precarie e hanno deciso di intervenire immediatamente. La struttura resterà chiusa finché non saranno sistemate tutte le irregolarità.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno condotto un'ispezione presso una macelleria-ristogastronomia situata in via Tosco Romagnola Est a San Miniato. L'operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, ha.

