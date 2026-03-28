Deromedis prende un pugno in faccia a Gaellivare! Scorrettezza francese Naeslund e Howden vincono la Coppa del Mondo di skicross

A Gaellivare, in Svezia, si è disputata la penultima gara della Coppa del Mondo di skicross, manifestazione dello sci freestyle giunta alle fasi finali dell’anno. Durante l’evento, un atleta ha subito un colpo al volto da un avversario. La gara si è conclusa con la vittoria di Naeslund e Howden, che hanno conquistato la coppa di specialità.

A Gaellivare (Svezia) è andata in scena la penultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle ormai giunta alle battute conclusive di questa intensa annata agonistica. Simone Deromedis si era presentato forte del miglior tempo firmato in qualifica ed era partito a razzo nei quarti di finale, uscendo benissimo dalle strutture iniziali e dettando legge nei primi due intermedi, primeggiando con assoluta disinvoltura davanti ai tre avversari. Nella parte conclusiva del tracciato, però, il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 ha dovuto fare i conti con le scorrettezze del francese Youri Duplessis-Kergomard: ha... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Deromedis prende un pugno in faccia a Gaellivare! Scorrettezza francese, Naeslund e Howden vincono la Coppa del Mondo di skicross Articoli correlati Leggi anche: LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: Naeslund e Howden cercano l’ennesimo successo, azzurri out Skicross, Deromedis promosso in Val di Fassa: Howden eliminato, si riapre la Coppa del Mondo? Galli avanzaDopo le avverse condizioni meteo che hanno costretto alla cancellazione della prima giornata di qualificazioni in Val di Fassa, la tappa della Coppa... Contenuti utili per approfondire Deromedis prende un pugno in faccia a... Deromedis torna in Coppa del Mondo dopo l'oro olimpicoIl campione olimpico trentino ha concluso la prova maschile con un ritardo di cinquanta centesimi rispetto al canadese Reece Howden, leader della classifica generale. Alle spalle di Howden si sono ... it.blastingnews.com Deromedis trionfa in Val di Fassa, la Coppa del Mondo si riapreSimone Deromedis torna protagonista in Val di Fassa, teatro della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Dopo la cancellazione delle qualifiche per maltempo, l'atleta azzurro ha vinto la sua ... it.blastingnews.com